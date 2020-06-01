Вашингтон, , 07:06 — REGNUM В эфире специальной программы CNN «Я не могу дышать: черные люди живут и умирают в Америке» встретились семья погибшего чернокожего Джорджа Флойда и начальник полиции Миннеаполиса (штат Миннесота) Медарий Аррадондо, сообщает CNN.

Шеф полиции, снимавший шляпу при каждом обращении к семье убитого в знак уважения, заявил, что уволил всех четырех офицеров, участвующих в задержании, и считает, что не остановившие продолжавшего душить задержанного офицеры являются соучастниками преступления.

«Если ты молчишь или не вмешиваешься, ты замешан», — заявил Аррадондо.

По словам руководителя полиции города, окончательное решение по вопросу будет принято окружной прокуратурой.

Напомним, как следует из распространенного видео задержания Джорджа Флойда, офицер полиции наступил лежащему мужчине коленом на горло и в течении 9 минут удерживал его, игнорируя мольбы задержанного о невозможности дышать. После чего Флойд скончался.