Харбин, Китай, , 07:05 — REGNUM Ни одного нового случая COVID-19 не выявлено в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая, сообщает 1 июня агентство Синьхуа.

Два новых бессимптомных случая инфицирования выявлено в провинции, а общее число таких случаев достигло 13. Всего 253 тесных контакта заболевших в настоящее время находятся под наблюдение медиков. С 16 мая в больницах провинции не осталось ни одного пациента с данным диагнозом.

Всего в регионе выявлено 559 локальных случаев и 386 импортных случаев COVID-19 выявлено в Китае за все время эпидемии. За прошедшие сутки в Китае подтверждено 16 новых «импортных» случаев заболевания.