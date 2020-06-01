Улан-Удэ, , 07:05 — REGNUM Сегодня, 1 июня, семьи в Бурятии получат единовременные выплаты на детей от 3 до 15 лет. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, всего на выплаты претендует около 139,5 тыс. детей.

«Средства будут перечислены по заявлениям, которые подали с 12 по 28 мая», — отметили в штабе.

Напомним, ранее жители выразили недовольство возрастными ограничениями при начислении выплат. В связи с этим депутаты регионального парламента предложили распространить помощь на детей старше 15 лет. По словам сенатора от Бурятии Александра Варфоломеева, подобные предложения поступают и из других субъектов страны.

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