Токио, , 06:52 — REGNUM В школах японской столицы Токио вновь начались занятия для учащихся, передает телеканал NHK.

Сообщается, что школы Токио вновь открыты для посещения учениками впервые за последние три месяца, когда в стране работа учебных учреждений была приостановлена в связи с пандемией коронавируса нового типа. Один из детей сообщил телеканалу, что долгое время ждал с нетерпением того момента, когда снова сможет пойти в школу.

Отмечается, что свою работу в Токио начали более 1800 школ. Теперь ученикам необходимо наверстать упущенное за время карантина.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая глава правительства Японии Синдзо Абэ отменил режим чрезвычайной ситуации на территории всей страны. Ранее режим ЧС сохранялся в пяти префектурах Японии, в том числе и в столичной Токио.

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