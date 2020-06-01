Вашингтон, , 06:48 — REGNUM В связи с протестами в США, охватившими в том числе Вашингтон, сотрудникам Белого дома необходимо уделять повышенное внимание собственной безопасности. Соответствующее электронное письмо было разослано всем служащим администрации президента США, сообщает CNN.

«Если вам необходимо прибыть в комплекс, держите свой пропуск и пропуск на автомобиль скрытыми, пока не достигнете точки входа USSS (Секретная служба США)», — говорится в обращении.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате действия протестующих несколько зданий загорелись недалеко от администрации президента США в Вашингтоне. В городе 31 мая был объявлен комендантский час. Напомним, американцы вышли на улицы городов страны, протестуя против жестоко убитого полицейским чернокожего Джорджа Флойда.