Оха, Сахалинская область, , 07:05 — REGNUM Мэр столицы сахалинских нефтяников Охи Сергей Гусев издал постановление, ограничивающее въезд представителей правительства региона в муниципалитет. Обоснование запрета невозможно оспорить: Гусев пытается защитить Оху от проникновения коронавируса.

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Как сообщило ИА Сахалин. Инфо, ограничение на въезд в муниципалитет касается всех, кто контактировал с зараженным коронавирусом росгвардейцем.

«Это касается контактировавших с зараженным росгвардейцем. Но, так как круг общения был достаточно велик, под ограничения попадают практически все члены правительства Сахалинской области», — объяснил мэр Охи.

О реакции правительства Сахалина и губернатора Валерия Лимаренко пока не известно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэра Гусева, второй раз за его карьеру руководителя Охи, поймали на браконьерстве уток. В первый раз Гусева ловили с гусем. Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко выразил Гусеву недоверие и в суде требует досрочного прекращения его полномочий. Однако Гусев заявил, что будет «биться за свою должность до последнего патрона», потому, что его выбрал народ. На улицах Охи появились пикеты в поддержку Гусева. В это же время бдительные сахалинцы обнаружили в социальных сетях фотографии министра экологии Сахалина с убитыми утками. Теперь все случаи браконьерства проверяет прокуратура.