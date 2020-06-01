Владивосток, , 06:58 — REGNUM В торговые сети Приморья поступят небольшие партии тестов на коронавирус, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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По сообщению Роспотребнадзора Приморья в некоторых магазинах, на пищевых предприятиях, в детских садах выявляются единичные случаи заражения коронавирусом.

Губернатор Олег Кожемяко поручил проработать вопрос реализации в торговых сетях тестов на коронавирус.

«Нужно закупить партию тестов для продажи в районах по 100−200 штук. Необходимо проводить тестирования на социальных объектах — в детских садах, лечебных учреждениях», — сказал Кожемяко.

Как сообщало ИА REGNUM, на 1 июня в Приморье число заражённых коронавирусной инфекцией за сутки увеличилось на 54 человека, общее число носителей — 2049.