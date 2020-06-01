Лима, , 06:35 — REGNUM В Перу за прошедшие сутки выявили 8805 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба перуанского минздрава.

Таким образом общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на территории Перу достигло 164 476. Также за 31 мая в стране от болезней, вызванных новым коронавирусом, скончались 135 человек. Общее число жертв осложнений COVID-19 с начала пандемии в Перу составило 4 506 человек.

В настоящее время в медучреждениях страны находятся 8882 пациента. Из них 988 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Власти Перу уже продлили режим карантина в стране до 30 июня.