Владивосток, , 06:50 — REGNUM Дальневосточная транспортная прокуратура и Дальневосточная региональная организация Российского профсоюза моряков (ДВРО РПСМ) заключили соглашение о сотрудничестве, частью которого является возобновление проверок деятельности крюинговых компаний — агентств по найму экипажей на морские суда, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ДВРО РПСМ.

Читайте также: Моряки-дальневосточники устроились на работу к судовладельцу-призраку

В ходе рабочей встречи дальневосточный транспортный прокурор Виталий Каплунов и председатель ДВРО РПСМ Николай Суханов обсудили вопрос надзора за деятельностью крюингов.

«В настоящее время не только в ДФО, но и в других портовых городах страны действуют агентства по найму моряков, не имеющие официальных документов на право деятельности. Ранее контроль за такими агентствами был возложен на Федеральную миграционную службу России. Затем эти функции передали МВД РФ. Но МВД этой работой не занимается. На наш взгляд, вопрос найма моряков должен находиться в ведении Минтранса России в лице администраций морских портов», — высказал мнение глава ДВРО РПСМ Николай Суханов.

Николай Суханов убежден: при направлении крюингом моряка на судно, служба капитана морского порта обязана знать, кто направляет его на работу и имеет ли данное агентство право заниматься рекрутингом.

Николай Суханов «Ранее РПСМ обращался с таким вопросом во все правительственные структуры, но проблема не решена до сих пор. Моряков продолжают обманывать липовые агентства, зарабатывающие на этом огромные деньги».

Итогом встречи представителей ДВТП и ДВРО РПСМ стало заключение соглашения, в рамках которого Дальневосточная транспортная прокуратура и профсоюз возобновят совместные мероприятия по проверке деятельности крюинговых агентств.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году моряки-дальневосточники, через липовое крюинговое агентство, устроились на работу к судовладельцу-призраку. В трудовых договорах членов экипажа, направленного чёрным крюингом на судно под удобным флагом Танзании, значилась несуществующая фирма, вместо той, которая нанимала их на работу. В ДВРО РПСМ, изучив ситуацию, сообщили, что в данном случае были нарушены все мыслимые, и даже немыслимые, права моряков. Судовладелец-призрак накопил колоссальную задолженность перед экипажем, но взять с призрака, как известно, нечего.