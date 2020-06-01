Екатеринбург, , 06:11 — REGNUM Одна из жительниц Свердловской области пригрозила губернатору Евгению Куйвашеву судом из-за того, что по причине коронавирусного режима её ребёнку не могут оказать медицинскую помощь. Её крик отчаяния опубликован в инстаграм главы региона.

Женщина отметила, что у её 12-летней девочки прогрессирует катаракта. И ей грозит слепота, если в ближайшее время не сделают операцию. Гражданка пригрозила подать на губернатора в суд, если глазной центр «Микрохирургия глаза» не начнёт принимать пациентов на этой неделе.

Глава региона со своей стороны отметил, что неотложная и экстренная помощь гражданам оказывается даже в условиях нынешнего режима. Он предложил женщине обратиться в клинику, где, возможно, помогут ребёнку в экстренном порядке. В то же время Куйвашев выразил надежду на то, что скоро плановые приёмы будут повсеместно возобновлены.