Новосибирск, , 06:08 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на утро сегодня, 1 июня, за сутки выявлено 105 новых случаев заражения коронавирусом. Десять пациентов выписаны с отрицательными результатами контрольных тестов. Один человек скончался — мужчина в возрасте 66 лет. Такие данные приводит оперативный штаб региона. Всего в Новосибирской области зафиксировано 2914 пациентов с коронавирусом (из них 176 — дети), 1129 человек выздоровели, 33 пациента скончались. В отделениях реанимации сейчас находятся 67 человек, на ИВЛ — 20 пациентов. В регионе проведено 114 483 теста на коронавирус.