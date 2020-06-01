Новосибирск, 1 июня 2020, 06:08 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на утро сегодня, 1 июня, за сутки выявлено 105 новых случаев заражения коронавирусом. Десять пациентов выписаны с отрицательными результатами контрольных тестов. Один человек скончался — мужчина в возрасте 66 лет. Такие данные приводит оперативный штаб региона. Всего в Новосибирской области зафиксировано 2914 пациентов с коронавирусом (из них 176 — дети), 1129 человек выздоровели, 33 пациента скончались. В отделениях реанимации сейчас находятся 67 человек, на ИВЛ — 20 пациентов. В регионе проведено 114 483 теста на коронавирус.
«Медицина»
В Новосибирской области выявлено 105 новых случаев заражения коронавирусом
В России ужесточаются меры по противодействию распространению коронавируса — регионы переходят на режим самоизоляции, внедряют системы контроля передвижения граждан с использованием спецпропусков и QR-кодов, необходимых для выхода на улицу.
Отдельные регионы демонстрируют изоляционистские приёмы борьбы с заразой – так, в Бурятии районные власти перекрывают дороги, а в Чечне планируют полностью закрыть границы для въезда и выезда. В ряде регионов России ограничена продажа алкоголя.
Отдельные регионы демонстрируют изоляционистские приёмы борьбы с заразой – так, в Бурятии районные власти перекрывают дороги, а в Чечне планируют полностью закрыть границы для въезда и выезда. В ряде регионов России ограничена продажа алкоголя.