Анадырь, , 06:12 — REGNUM На Чукотке принято решение о дифференцированном подходе к ограничительным мерам в зависимости от эпидемиологической ситуации в каждом населённом пункте, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

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На данный момент губернатор Роман Копин ограничительные мероприятия продлили до 15 июня для большей части населённых пунктов.

«С учётом оценки эпидситуации в Угольных Копях, Эгвекиноте, в сёлах Лаврентия и Кепервеем, а также городах Билибино и Певек меры будут усилены, в частности масочный режим и социальное дистанцирование», — пояснили в правительстве Чукотки.

Для прибывших в округ сохраняется режим 14-дневной самоизоляции.

Всего на Чукотке на 31 мая зарегистрировано 80 носителей коронавируса, один пациент умер.

Как сообщало ИА REGNUM, наиболее эффективным средством индивидуальной защиты от коронавирусной инфекцией являются строительные респираторы, сказал врач-вирусолог.