Гонконг, Китай, , 05:29 — REGNUM Китай отчитался о ситуации с COVID-19 за пределами материковой части страны, сообщает 1 июня агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, в специальном административном районе (САР) Гонконг выявлено в общей сложности 1084 случая инфицирования COVID-19, включая четыре смертельных. Из них 1037 человек покинули госпитали по выздоровлению.

В САР Макао подтверждено 45 случаев, все пациенты уже были выписаны из больниц. На Тайване было подтверждено 442 случая, включая четыре смертельных. Выздоровели 423 человека.

Всего в Китае подтверждено 83 017 случая заболевания, включая 78 307 выздоровевших. В больницах остается еще 76 пациентов. От инфекции скончалось 4634 человека.