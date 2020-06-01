Якутск, , 06:02 — REGNUM В Якутии за минувшие сутки выявлено 112 случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 23 пациента, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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В Якутске зарегистрировано 95 новых носителей коронавируса, восемь — в Алданском районе, три — в Хангаласском районе, два — в Мирнинском районе, по одному — в Нерюнгринском, Таттинском, Чурапчинском, Мегино-Кангаласском районах.

На 1 июня в Якутии выявлено 2042 инфицированных SARS-CoV-2, вылечился 841 человек, восемь — умерли.

Снизилось количество пациентов в тяжёлом состоянии — таких восемь, 420 человек переносят заболевание бессимптомно и находятся на амбулаторном лечении.

В обсерваторах — 784 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, нарушающих режим пребывания в обсерваторах Бурятии обяжут оплачивать своё проживание и питание за собственный счёт.