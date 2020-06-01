Улан-Удэ, , 05:17 — REGNUM Нарушающих режим пребывания в обсерваторах Бурятии обяжут оплачивать своё проживание и питание за собственный счёт. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, решение принято в связи с продолжающимися инцидентами.

Так, если постоялец нарушает правила нахождения в обсерваторе, то ему выписывается счёт за все дни пребывания в нём. Стоимость оценивается в размере от 2,3 до 2,8 тыс. рублей в сутки.

«За самовольный уход из обсерваторов в отношении постояльцев составляются протоколы об административном правонарушении в соответствии со статьёй 6.3 КоАП РФ, их ждёт штраф в размере от 15-ти до 40 тысяч рублей», — отметили в штабе.

Отмечается, что согласно правилам в течение двух недель граждане обязаны не выходить из своей палаты, не разговаривать с соседями по палате, родственниками или другими людьми. В своей палате они должны поддерживать чистоту и порядок, выполнять процедуры, назначенные медиками, не употреблять спиртное и так далее.

Напомним, к настоящему моменту в восьми обсерваторах республики размещены 276 человек.

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