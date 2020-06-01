Москва, , 05:11 — REGNUM Воспользоваться средствами материнского капитала при покупке недвижимости российские семьи смогут без посредничества банков. Соответствующий законопроект в ближайшее время может быть внесен в Госдуму, сообщают «Известия» со ссылкой на авторов документа.

Законопроект «О внесении изменений в ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» предлагает учесть «перекосы» в правоприменении, возникшие после введенного ранее запрета на работу с материнским капиталом неподконтрольных ЦБ организациям, сообщают авторы документа депутаты фракции ЛДПР Виталий Пашин, Андрей Андейченко и Василий Кулиев.

По словам Пашина, часть семей, уже заключивших договор, не могут сейчас использовать выделенные семье средства для погашения ипотеки, несмотря на то, что соответствующие документы были выделены на законных основаниях. Положительное заключение на инициативу уже дала правительственная комиссия.

Как сообщало ИА REGNUM, с 15 апреля в России действует беззаявительный принцип предоставления сертификата на материнский капитал.