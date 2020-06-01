Улан-Удэ, , 04:58 — REGNUM В Бурятии за прошедшие сутки выявлено 50 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число подтверждённых случаев достигло 1563, из них в столице республики Улан-Удэ — 853.

«Из 50 новых случаев COVID-19: 4 чел. — прибывшие из регионов РФ, 5 чел. — из очага РКБ им. Н.А. Семашко, 6 из домашних очагов, 2 чел. — связаны с очагом в у. Ехэ-Цаган Селенгинского района, остальные — контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19», — отметили в штабе.

В настоящее время в стационарах лечатся 531 пациент, 19 из которых находятся в реанимации. На амбулаторном лечении остаются 168 человек. В восьми обсерваторах размещены 276 человек.

Выписаны из больниц с выздоровлением 854 человека.

Напомним, 29 мая республиканские власти продлили режим безопасного поведения на месяц, до 30 июня. Как сообщало ИА REGNUM, это касается граждан старше 65 лет или имеющих хронические заболевания, которым разрешено выходить из домов только в определённых случаях. Кроме того, до этой даты остаются закрытыми ряд учреждений торговли и в сфере услуг.

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