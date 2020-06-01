Магадан, Магаданская область, , 04:59 — REGNUM В Магаданской области за минувшие сутки выявлено два новых носителя коронавирусной инфекции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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В общей сложности на 1 июня в регионе обследовано на коронавирус 16 763 человек, зарегистрировано 249 заражённых.

Выздоровели 187 пациентов, скончались — три.

Как сообщало ИА REGNUM, Якутия и Приморье быстрыми темпами подбираются к количеству заражённых коронавирусом в две тысячи человек.