Магадан, Магаданская область, 1 июня 2020, 04:59 — REGNUM В Магаданской области за минувшие сутки выявлено два новых носителя коронавирусной инфекции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.
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В общей сложности на 1 июня в регионе обследовано на коронавирус 16 763 человек, зарегистрировано 249 заражённых.
Выздоровели 187 пациентов, скончались — три.
Как сообщало ИА REGNUM, Якутия и Приморье быстрыми темпами подбираются к количеству заражённых коронавирусом в две тысячи человек.