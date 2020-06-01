Ухань, Китай, , 04:47 — REGNUM В столице центральной китайской провинции Хубэй городе Ухане впервые за все время не выявлено ни одного бессимптомного случая COVID-19, сообщает 1 июня агентство Синьхуа.

Город провел более 60 тыс. тестов на нуклеиновые кислоты вируса за сутки. Тест не показал ни одного нового бессимптомного случая, сообщили в муниципальной комиссии здравоохранения Уханя.

Ухань начал кампанию тестирования населения города 14 мая для лучшего выявления бессимптомных носителей вируса или людей со слабыми симптомами. Впервые с начала кампании не выявлено ни одного такого случая.