Ухань, Китай, 1 июня 2020, 04:47 — REGNUM В столице центральной китайской провинции Хубэй городе Ухане впервые за все время не выявлено ни одного бессимптомного случая COVID-19, сообщает 1 июня агентство Синьхуа.
Город провел более 60 тыс. тестов на нуклеиновые кислоты вируса за сутки. Тест не показал ни одного нового бессимптомного случая, сообщили в муниципальной комиссии здравоохранения Уханя.
Ухань начал кампанию тестирования населения города 14 мая для лучшего выявления бессимптомных носителей вируса или людей со слабыми симптомами. Впервые с начала кампании не выявлено ни одного такого случая.