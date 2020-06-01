Пекин, , 04:43 — REGNUM За прошедшие сутки госпитали Китая покинули еще трое пациентов, переболевших COVID-19, сообщает 1 июня агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, еще 76 пациентов продолжают получать медицинскую помощь в госпиталях страны. За все время эпидемии в стране было вылечено 78 307 человек от опасной инфекции.

Общее число подтвержденных случаев COVID-19 в Китае достигло 83 017, включая 4634 смертельных. За прошедшие сутки в Китае не было выявлено ни одного локального, но подтверждено 16 «импортных» случаев COVID-19.