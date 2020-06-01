Петропавловск-Камчатский, , 04:54 — REGNUM На Камчатку прибыли 12 медиков Минобороны России — шесть врачей и столько же специалистов среднего звена. Военно-медицинский десант будет спасать регион, занимающий первое место в России по дефициту медицинских кадров, от коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Сформированы три бригады. Две из них уже приступили к работе, одна пока в резерве.

Каждая бригада состоит из четырех человек — врачей и медсестер. При необходимости бригады военных медиков будут перемещать из одной больницы в другу.

Как сообщало ИА REGNUM, врио губернатора Камчатки Владимир Солодов попросил полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева помочь региону с медицинскими кадрами. Ранее сообщалось, что Камчатка стала анти-лидером среди регионов России по дефициту врачей и медперсонала.