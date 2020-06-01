Чанчунь, Китай, , 04:38 — REGNUM В провинции Цзилинь на северо-востоке Китая не выявлено новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки, сообщает 1 июня агентство Синьхуа.

Таким образом уже восемь дней подряд в регионе не выявлено ни одного нового случая инфицирования. На сегодняшний момент в регионе зафиксировано 136 локальных случаев заболевания, включая два смертельных. Из них 125 человек благополучно вылечились.

Еще девять пациентов получают медицинскую помощь в госпиталях города Гирина, из них двое — в тяжелом состоянии. Отметим, что провинция Цзилинь стала одной из самых проблемных в Китае из-за кластерного случая заболевания инфекцией, выявленного в мае.