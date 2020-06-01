Пекин, , 04:33 — REGNUM На материковой части Китая подтверждено 16 новых «импортных» случаев COVID-19 за прошедшие сутки, сообщает 1 июня агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, 11 новых случаев опасной инфекции выявлено в провинции Сычуань на юго-западе страны, еще три — во Внутренней Монголии на севере страны и еще два — в провинции Гуандун на юге Китая.

Общее число «импортных», то есть привнесенных из-за рубежа случаев в Китае достигло 1756 за все время эпидемии. Из них 1694 человека были выписаны из больниц страны, еще 62 продолжают получать медицинскую помощь. Смертей нет.