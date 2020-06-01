Кейптаун, , 04:06 — REGNUM Новый этап ослабления карантинного режима начинается с 1 июня в ЮАР из-за улучшения ситуации с распространением нового коронавируса, заявил президент республики Сирил Рамафоса в рамках телеобращения к жителям страны.

Он отметил, что государство продержалось в условиях жесткого карантина более 65 дней. В ходе снятия карантинных мер отменен комендантский час, разрешена деятельность промышленных и торговых предприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 мая число выявленных случаев заражения коронавирусом в ЮАР составило 32 683.

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