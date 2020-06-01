Петропавловск-Камчатский, , 04:03 — REGNUM Власти Камчатки после публикаций в СМИ начали проверку в «Камчатской краевой больнице им. А. С. Лукашевского», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Проверка начата в связи с публикацией открытого письма одного из врачей больницы, который требует обратить внимание на «катастрофическую ситуацию» в краевой больнице. Врач Андрей Кубанов утверждает, что врачи и персонал очень плохо обеспечены средствами индивидуальной защиты, что в больнице имеют место случаи заражения коронавирусом врачей.

«Вас скоро некому будет лечить», — обратился к жителям региона врач.

Главврач краевой больницы поначалу обвинял доктора Кубанова в публикации «фейков». Однако позже факты заражения медиков ему пришлось признать.

Как сообщало ИА REGNUM, после публикаций в СМИ минздрав Камчатки вынужден был признать факты массового заражения коронавирусом медиков на станции скорой помощи в Петропавловске-Камчатском. Заражены 44 медика, из них 18 водителей скорой помощи. 50 сотрудников отстранены от работы как контактные. Проверку в медучреждении проводят СК РФ и прокуратура.