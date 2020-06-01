Амстердам, , 03:56 — REGNUM В Нидерландах количество выявленных за сутки случаев новой коронавирусной инфекции составило 185 человек, сообщает пресс-служба Национального института здравоохранения.

По данным ведомства, число заболевших COVID-19 составило 46 442, из них скончались 5956 человек.

Напомним, число ежедневно выявляемых случаев инфицирования в Нидерландах достигал максимальных значений тысячи трехсот заболевших в сутки в середине апреля, после чего рост заболевания начал снижаться. С середины мая число заболевших в сутки лишь дважды превышало отметку в 200 человек.