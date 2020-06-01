Москва, , 03:41 — REGNUM Более 200 вылетов, в том числе международных, выполнили экипажи военно-транспортной авиации (ВТА) Воздушно-космических сил России в рамках борьбы с коронавирусом и вызванным им заболеванием, сообщил 1 июня командующий ВТА генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов в интервью газете «Красная Звезда».

«По состоянию на сегодня, экипажи ВТА выполнили более двухсот, в том числе международных, рейсов», — сказал он.

Бенедиктов добавил, что за всё время российские самолёты доставили более 3 тыс. тонн грузов и около тысячи человек личного состава. Гуманитарные рейсы совершались в Сербию, США, Боснию и Герцеговину, Италию, Молдавию и другие страны.

Вместе с тем, отметил генерал, борьба с пандемией не завершена, поэтому подводить окончательные итоги пока рано.