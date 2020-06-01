Пекин, , 03:37 — REGNUM Первая в Пекине полностью велосипедная дорога зафиксировала 1,4 млн поездок с момента открытия 31 мая 2019 года, сообщает 31 мая агентство Синьхуа.

Велосипедная дорога длиной 2,7 км призвана сократить время между в северным городским районом Хуэйлунгуань, который крайне плотно населен и имеет множество спальных массивов, а также районом Шанди, где насчитывается огромное количество компаний в сфере высоких технологий. В среднем в день 11 600 человек ходят на работу в этом районе. Ежедневное количество поездок оценивается на уровне от 4000 до 6000 по данным за прошедший год.

Отметим, что Пекин опубликовал в 2018 году трехлетний план, призванный помочь густонаселённым районам вроде Хуэйлунгуань разобраться с проблемой трафика и нехваткой заведения образования и медицинской помощи.