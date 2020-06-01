Ухань, Китай, , 03:31 — REGNUM Башня желтого журавля, которая является культурной и туристической достопримечательностью города Уханя, столицы провинции Хубэй у центральной части страны, полностью открыта для посетителей, сообщат 31 мая агентство Синьхуа.

Башня была закрыта для посетителей во время вспышки эпидемии нового коронавируса в самой пострадавшей это коронавируса провинции Китая. Уже с 1 июня туристы могут по интернету забронировать билеты для посещения главной башни выставочных центров в жаркий туристический сезон июня. Частично данное туристическое место открылось еще 29 апреля, однако в саму башню не пускали.

Ежедневное число посетителей данной туристической достопримечательности ограничено 5400 человек, в то время как в сам башню могут зайти не более 300 человек единовременно. Кроме того, туристы должны демонстрировать свои коды здоровья и замерять температуру тела на входе. Башня была закрыта 23 января из-за эпидемии.