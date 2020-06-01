Пекин, , 03:25 — REGNUM Новый закон, вступающий в силу с 1 июня в Китае, предусматривает более тяжелые наказания организациями или частным лицам за угрозу безопасности медиков и их достоинству, сообщает 31 мая агентство Синьхуа.

Закон о предоставлении базовой медицинской помощи также рассматривает медицинские заведения страны как общественные места.

«Таким образом, более тяжелые наказания за скандалы и угрозы общественной безопасности могут быть применены в отношение в соответствии с положениями уголовного закона, направленного на улучшение положения медиков», — заявил старший юрист в сфере медицинского законодательства Китая Ли Хуэйцзюань.

Помимо этого, закон направлен на улучшение медицинского обслуживания граждан страны, а также подразумевает более четкие меры поощрения и развития по карьерной лестнице в медицинской сфере.