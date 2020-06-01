Москва, , 03:21 — REGNUM Известно несколько случаев, когда у домашних кошек был выделен коронавирус, однако утверждать, что они болели, нельзя, заявила 31 мая глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу «Россия-24».

"Это очень малые наблюдения для того, чтобы сделать хоть какой-нибудь вывод, — сказала она. — Но предмет тоже для изучения. Будем изучать».

Добавим, случаи заражения кошек зарегистрированы во многих странах, однако учёные склоняются к тому, что такое положение дел вряд ли вызовет эпидемию у животных.

Ранее первый случай выявления коронавируса у домашней кошки подтвердил Россельхознадзор.

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