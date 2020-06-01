Пекин, , 03:18 — REGNUM Китай запустил специальную инициативу по борьбе с нищетой при помощи цифровых платформ, сообщает 31 мая агентство Синьхуа.

С конца мая по конец сентября планируется провести кампанию по борьбе с бедностью в 52 нищих уездах при поддержке цифровых платформ. Кампания будет совместно проводиться Ведущей группой канцелярии Госсовета КНР по борьбе бедностью и развития, а также Министерством людских ресурсов.

Местные департаменты людских ресурсов и департаменты по борьбе с нищей в сотрудничестве с компаниями, предоставляющими рабочие места бедным рабочим мигрантам, обеспечат всех нуждающихся работой в сферах экспресс-доставки, управления складами и починки техники.