Владивосток, , 03:20 — REGNUM В клинико-диагностическом центре (ВКДЦ) во Владивостоке будут проводить лазерные операции по лечению офтальмологических заболеваний бесплатно — по полису ОМС, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

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По словам главного врача центра Анжелы Кабиевой, это стало возможным благодаря приобретению почти двух десятков нового оборудования по нацпроекту «Здравоохранения».

На средства территориального фонда обязательного медицинского страхования в размере более восьми млрд рублей уже закупили и доставили два аппарата для проведения лазерных операций и лечения офтальмологических патологий.

«Центр пополнился уникальным современным оборудованием — сейчас идёт процесс установки и апробации. Первая лазерная установка уже готова к использованию, но, в связи с действием режима самоизоляции, плановые операции пока не проводятся. Тем не менее, очередь на операции уже есть — после снятия ограничительных мероприятий начнём», — сказала Анжела Кабиева.

Оказывать медпомощь будут на ранних стадиях глаукомы, сахарном диабете, отслойке и дистрофии сетчатки и других.

Центр входит в реализацию сразу двух нацпроектов «Демография» и «Здравоохранение».

Как сообщало ИА REGNUM, тестирование, с помощью которого можно обнаружить на ранних этапах у пациента глаукому, разработали с применением искусственного интеллекта учёные из Британии.