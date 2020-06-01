Сантьяго, , 02:47 — REGNUM В Чили за прошедшие сутки выявили 4830 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба чилийского минздрава.

Также за 31 мая в стране от осложнений COVID-19 скончались 57 пациентов. Таким образом общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Чили достигло 99 688. Общее число умерших от болезней, вызванных коронавирусом нового типа, превысило 1000 человек и достигло 1054.

Отмечается, что с начала пандемии от инфекции излечились 42 727 человек. При этом в Чили пришлось разворачивать полевые госпитали, чтобы справиться с возросшим потоком инфицированных.

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