Бразилиа, , 02:23 — REGNUM Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Бразилии увеличилось на 16 409 и достигло 514 849. Об этом сообщается на странице в Twitter бразильского министерства здравоохранения.

Кроме того, от COVID-19 в стране скончалось 408 пациентов за сутки и 29 314 — за период пандемии. Также 206 555 человек излечились от данного заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 мая США передали Бразилии 2 млн доз антималярийного препарата гидроксихлорохина для лечения COVID-19.

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