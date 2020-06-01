Уагадугу, , 02:19 — REGNUM Скотоводческий рынок на востоке Буркина-Фасо подвергся атаке неизвестных боевиков, в результате инцидента погибли, по меньшей мере, 25 человек, сообщает Associated Press со ссылкой на местные власти.

Согласно официальным сообщениям, атаку на мирных жителей произвели экстремисты. В то же время источник сообщает, что один из выживших свидетелей трагедии обвинил в нападении военных страны, заявив также, что число погибших достигает полусотни человек.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, несколькими днями ранее на севере Буркина-Фасо неизвестными боевиками было уничтожено 15 мирных жителей.

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