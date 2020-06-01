Бразилиа, , 01:55 — REGNUM Два миллиона доз гидроксихлорохина, препарата, используемого для борьбы с SARS-CoV-2, были переданы США правительству Бразилии. Соответствующее сообщение было опубликовано пресс-службами Белого дома и правительства Бразилии, передает Reuters.

«Мы объявляем, что правительство США поставило народу Бразилии два миллиона доз гидроксихлорохина», — говорится в публикации бразильских властей.

Сообщается также, что препарат будет использоваться в качестве профилактического средства для защиты медицинских работников: медсестер, врачей и других лиц, непосредственно контактирующих с зараженными. Кроме того, гидроксихлорохин будет использоваться и в качестве терапии для уже зараженных граждан Бразилии.

Ранее сообщалось о недостаточном тестировании противомалярийного препарата, каковым является гидроксихлорохин, и механизме его действия для лечения COVID-19.

В то же время доктор наук системный биолог Анча Баранова (США) заявляла о том, что эффективность препаратов хлорохинового ряда при лечении больных новой коронавирусной пневмонией доказана, не ясен пока механизм действия лекарства.