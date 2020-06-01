Лондон, , 00:51 — REGNUM Тысячи жителей Великобритании и Германии поддержали протест американцев, выступивших с требованием обеспечить правосудие по делу Джорджа Флойда, темнокожего мужчины, задушенного полицейским после задержания Миннеаполисе (штат Миннесота, США). Об этом 31 мая сообщает RT.

Протестующие в Лондоне вышли на улицы с плакатами «Правосудие для Джорджа Флойда», скандируя такой же лозунг. В одном из парков Берлина появились граффити с изображением погибшего, а также его предсмертные слова «Я не могу дышать».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 46-летний Джордж Флойд умер, после того, как офицер полиции придавил ему шею коленом и задушил его. Инцидент спровоцировал массовые беспорядки в нескольких штатах, в ряде из них власти объявили о введении чрезвычайного положения.

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