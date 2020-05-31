Лондон, , 23:53 — REGNUM Британские полицейские задержали в Лондоне пять человек, принимавших участие в акции протеста у посольства США, сообщает 31 мая лондонское управление полиции.

Акция протеста была устроена в знак солидарности с протестующими в США, вышедшими на улицы после убийства полицейским чернокожего жителя американского города Миннеаполиса Джорджа Флойда.

«Полиция сегодня произвела пять задержаний людей, собравшихся у американского посольства. Трое были задержаны за нарушение законов об ограничениях, введенных из-за коронавирусной эпидемии, ещё двое были задержаны за нападение на полицейских. Задержаны молодые люди в возрасте от 17 до 25 лет. Все помещены под стражу», — указано в сообщении полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, в целом ряде городов США продолжаются акции протеста, массовые беспорядки, погромы и грабежи, вызванные убийством Флойда.

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