Каир, , 23:47 — REGNUM Число выявленных случаев COVID-19 в Арабской Республике Египет за сутки увеличилось на 1,5 тысячи. Об этом сегодня, 31 мая, сообщает министерство здравоохранения страны.

«Зафиксированы 1536 новых положительных результатов тестов накоронавирус, они выявлены через процедуры отслеживания контактировавших ранее с больными», — сообщили в Минздраве Египта.

Также уточняется, что за сутки от COVID-19 скончались 46 человек.

Стоит отметить, что это самый высокий поквзатель по числу выявленных случаев COVID-19 в Египте за сутки.