Кейптаун, , 23:14 — REGNUM Число случаев коронавирусной инфекции в ЮАР составило 32 683, погибли от заболевания 683 человек, 31 мая сообщил министр здравоохранения ЮАР Звели Мхизе в «Твиттере».

Министр также сообщил, что в стране проведено уже более 725 тыс. тестов на SARS-CoV-2. Прошли лечение от заболевания и выписаны 16 809 пациентов.

Число выявленных случаев COVID-19 в ЮАР является самым большим среди стран Африки. Тем не менее, страна с 1 июня переходит уже к «третьей фазе» ослабления ограничений, введенных из-за эпидемии.

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