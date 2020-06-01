Вашингтон, , 00:03 — REGNUM Командир 63-го экипажа Международной космической станции (МКС) астронавт NASA Крис Кэссиди рассказал о планах прибывших на корабле Crew Dragon астронавтов Дага Херли и Боба Бенкена.

В ходе церемонии приветствия, трансляцию которого вело NASA, Кэссиди отметил, что первым делом астронавтам необходимо будет убедиться в собственной безопасности и пройти инструктаж о действиях при возникновении непредвиденной ситуации.

Он подчеркнул, что в течение этого месяца Херли и Бенкен возможно совершат выход в открытый космос.

По словам Кэссиди, дата возвращения астронавтов на Землю и завершения испытательного полета корабля Crew Dragon пока неизвестны, но на МКС астронавты пробудут в течение нескольких месяцев.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее экипаж американского космического корабля Crew Dragon в составе двух астронавтов NASA — Боба Бенкена и Дага Херли — благополучно перешел с борта космического корабля на Международную космическую станцию.

Напомним, накануне ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на орбиту Земли американской космический корабль Crew Dragon с экипажем на борту, состоящим из двух астронавтов.

Это первый пилотируемый полет данного корабля. Crew Dragon стал первым американским пилотируемым кораблем после завершения программы «Спейс Шаттл» в 2011 году.

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