Москва, , 23:02 — REGNUM Духовное управление мусульман (ДУМ) России предложило общинам в субъектах Федерации разрешить коллективные молитвы в мечетях с участием прихожан с 1 июня. Об этом сказано в письме за подписью первого заместителя главы ДУМ РФДамира Мухетдинова.

В письме сказано, что учитывая распоряжение главы Роспотребнадзора Анны Поповой о стабилизации эпидемиологической ситуации в стране от 25 мая 2020 года, во многих регионах планируется поэтапное смягчение ограничений из-за пандемии.

«Духовное управление мусульманРоссийской Федерациисчитает целесообразным для мусульманских организаций в своей юрисдикции постепенное снятие ограничений на коллективные богослужения начиная с 1 июня 2020 года», — сказано в письме.