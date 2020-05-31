31 мая 2020 | Время чтения 12 мин

Владимир Станулевич, , 22:54 — REGNUM После Хиросимы 1945 года началась гонка, в которой участвовали США и СССР. Америке были нужны несколько десятков атомных бомб — чтобы иметь возможность уничтожить десяток советских городов, а Советскому Союзу — создать бомбу, и сделать еще 2−3 ее экземпляра — чтобы лишить США монополии, и предотвратить атомный конфликт. В период, когда советской бомбой занимался В. Молотов, больших успехов не наблюдалось, и после передачи спецкомитета Л. Берии время стали наверстывать аврально, в стиле Лаврентия Павловича. Без разведки преодолеть отставание было невозможно даже с захваченными немецкими наработками по атомному проекту. Обстановка спешки, задач «любой ценой», чувствуется из описаний работы советских разведчиков. Иначе не объяснить, почему они пошли на многие грубые нарушения правил конспирации в работе с Гарри Голдом, американским коммунистом и связником советского резидента А. Яцкова.

Иван Каменев — на фото слева

Вадим Абрамов, историк спецслужб:

«Голд Гарри (настоящее имя — Гольдоницкий Генрих, 1910 — 1972). Агент советской разведки. Родился в России. В 1914 г. вместе с семьей уехал в США, стал американским гражданином в 1922 г. Изучал прикладную химию в Университете Пенсильвании, также учился в Дрексельском технологическом институте… Голд работал на советскую разведку с 1934 по 1945 гг. по идейным соображениям, будучи коммунистом… Резидент советской разведки Анатолий Яцков («Яковлев») использовал его как посредника и курьера для связи с агентами, занимавшихся атомным шпионажем. Он работал как посредник с Клаусом Фуксом, Мортоном Собеллом (сотрудник лабораторий «Дженерал Электрик»), который занимался ракетными исследованиями, и с Дэвидом Гринглассом, механиком из атомной лаборатории в Лос-Аламосе…

Когда Фукс был раскрыт в 1949 г., суд над ним привел к аресту Голда агентами ФБР по обвинению в шпионаже (22 мая 1950 г.). Голд сознался и выдал Грингласса, Мортона Собелла и Джулиуса Розенберга, как и его жену Этель. Все они были арестованы… Сам Голд был судим, признан виновным и приговорен к тридцатилетнему тюремному заключению» (1).

С Г. Голдом таких нарушений было как минимум два. Первое — шифровка о работе британского эксперта по атомной теме завербованного МГБ Клауса Фукса контактировавшего с Голдом была отправлена с упоминанием полных имен, что недопустимо. Ее легко расшифровало ФБР и арестовало К.Фукса. Возникла опасность ареста Г. Голда, так как ранее было допущено еще одно нарушение конспирации. А. Яцков поручил Г. Голду встретиться с двумя контактами и передать им деньги. Судя по суммам и реакции контактов, дело было не самое важное.

Владимир Абаринов, историк спецслужб:

«Перед поездкой Голд встретился в нью-йоркском ресторане со своим куратором, которого он знал лишь по имени Джон. Это был сотрудник советского генерального консульства в Нью-Йорке, он же сотрудник резидентуры НКГБ Анатолий Яцков. Задание куратора не понравилось сразу. Оно в корне противоречило основам конспирации. Курьер должен был отправиться сразу по двум адресам, к агентам, работавшим независимо друг от друга. Из Санта-Фе, где была назначена встреча с Фуксом, Голд должен был отправиться в Альбукерк к Гринглэссам» (2).

Но с двумя Гарри Голду встречаться было нельзя, и вот один из них — Клаус Фукс — арестован.

Владимир Абаринов, историк спецслужб:

«В резидентуре из ареста Фукса сделали свои умозаключения: он наверняка сдал Гарри Голда. Между тем Голд не был арестован — в день очередной встречи он появился в назначенном месте. Встреча не состоялась. В резидентуре, видимо, решили, что Голд (Гусь, затем Арно) играет роль подсадной утки» (3).

Понимающие что могут стать «лагерной пылью», руководители операции в МГБ отправили выяснить ситуацию с Голдом Ивана Каменева — работавшего под прикрытием второго секретаря представительства СССР при ООН.

Сергей Чертопруд, историк спецслужб:

«Каменев Иван Ефимович — сотрудник советской внешней разведки. Родился 19 августа 1911 года на берегах Онеги, в поморском селе Камениха (Архангельская область). В 1933 году окончил химико-технологический факультет Архангельского лесотехнического института, там же преподавал, четыре года был деканом факультета, а в 1939 году в апреле по партийной разнарядке Центральную школу НКВД. Далее с 1940-х годов Каменева, ставшего к тому времени офицером госбезопасности, начали готовить к работе в США по линии научно-технической разведки, причем его кандидатура была предложена самим резидентом по линии НТР в США Г.Б. Овакимяном. 1944 году по прибытии в США, несколько месяцев учился в Колумбийском университете, а в 1945 году перешел на дипломатическую работу в советскую миссию при ООН. Осенью 1950 года И. Каменев закончил свою работу в Центре. В 1953—1956 годах работал в Австрии, затем в Индии. В 1959 году вышел в отставку» (4).

Кстати, еще одно нарушение конспирации, так как вероятность, что дипломата раскроют, была почти 100%. Практически его послали на провал — Гарри Голд подозревался в работе на ФБР, или как минимум находился под наблюдением. Так как никаких доказательств о работе Г. Голда на ФБР получить было невозможно, доказательств невиновности Гарри предоставить также не мог, его решили «разговорить». По итогам разговора И. Каменев должен был сообщить руководству свое мнение — «что делать с Голдом?». Спектр решений мог быть широким — от вывоза в СССР до убийства. Можно было оставить все как есть, что означало «отдать» Голда ФБР. Первое значило, что руководство считает Голда «чистым», второе — что Голд перевербован и представляет опасность. Третье — что Гарри Голд перевербован или на грани провала, но опасности не представляет. Рассматривать третий вариант было странно — Голд знал как минимум Грингласса.

Людмила Палаева, журналист:

«По приказу Центра в 1949 году Ивану Каменеву поручили встретиться с Голдом. Вот как описывает этот день журналист Владимир Малеванный: «Было около десяти часов вечера накануне уик-энда. Второй секретарь советского представительства при ООН в Нью-Йорке Иван Каменев вышел из здания и сел в автомобиль. После очередного дня сессии русские дипломаты один за другим быстро разъезжались по домам.

Несколько машин трогаются с места почти одновременно. Даже если мобильная группа ФБР сядет им «на хвост» в отчете будет сказано, что все русские прибыли к жилому зданию, занимаемому представительством СССР, на дороге никаких подозрительных контактов не зафиксировано. Рядом с Каменевым сидят еще три человека. «Дуплет» подстрахует его, когда на полпути он выйдет из машины. Так началась операция. Затаив дыхание, я слушаю неторопливую речь Каменева:

— Я попросил шофера остановиться возле какого-то магазина. Вышел, а они поехали дальше. Уже почти стемнело. На мой взгляд, все было чисто, «хвоста» не было, я еще немного повертелся и пошел на вокзал. На поезде проехал немного дальше Филадельфии. Вернулся в город автобусом.

Каменев знал адрес того человека и его имя: Гарри Голд, он же агент Арон, он же — Раймонд… — Как сейчас помню: утро было теплое, ярко сияло, определи по известному мне ориентиру, где он живет, я нашел дом. Гарри Голд жил в небольшом двухэтажном кирпичном домике дачного типа, на опушке леса. Вокруг никакого забора, только декоративный кустарник. Дверь была открыта, от нее — лестница на второй этаж. Каменев зашел сбоку, открыл дверь. На часах было около одиннадцати.

— У меня был пароль: газета в кармане, условный жест, несколько слов по-английски, которые я ему произнес. Голд сразу обрадовался, почти со слезами сказал: «Я знал, что вы меня не бросите». Честно говоря, дело прошлое, но он мне тогда сразу понравился.

Деловая, почти дружеская беседа длилась около двух часов. Голд рассказал, что его вызвали то ли в комиссию, то ли в суд — точного названия Каменев сейчас не помнит. Блюстители закона интересовались у Голда, где тот работал, что знал, с кем встречался… не найдя ничего незаконного — его оставили в покое, и он даже устроился на хорошую работу.

— Я ему никакой информации не давал, но у меня ничего не спрашивал. Голд отвечал на мои вопросы о том, что произошло за то время, пока он был вне связи. Договорились: в случае опасности для него не исключена возможность его выезда из страны, а для того он должен появиться в условленном месте и курить трубку…

«Неизвестный русский» не заметил в голосе хозяина домика какой-то фальши, хотя тот оказался в непростой ситуации и выглядел загнанным в угол. Ничто не дало Каменеву повода насторожиться. Он впервые увидел такого «мягкого», задушевного американца, готового к дальнейшему сотрудничеству.

Впоследствии Голд приходил в условное место на одной из улиц Нью-Йорка и курил там трубку, но к нему никто из прохожих не приблизился. Об этом Каменев узнал позже, уже после ареста Фукса. Он рекомендовал своему руководству вывести Голда из игры…» (5).

«Вывести из игры» — совет, имеющий много значений — от эвакуации до ликвидации.

Марк Штейнберг, историк спецслужб:

«…спустя три месяца после ареста Клауса Фукса Гарри Голд был задержан сотрудниками ФБР. Во время обыска у него нашли карту Санта-Фе (штат Нью-Мексико), с обозначением места встречи, которое назвал в своих показаниях Фукс… Сначала Голд все отрицал, но после длительного перекрестного допроса во всем признался и рассказал даже о самых незначительных подробностях и выдал Грингласса. Тот был немедленно арестован и в свою очередь назвал Мортона Собелла. Более того, Грингласс, который был зятем Джулиуса Розенберга и краем уха слышал о его агентурной работе, рассказал об этом на допросе, что привело к аресту Джулиуса и Этель и дальнейшей их трагедии «(6).

Провал был настолько крупным, что Сталин потребовал от руководителей объяснений.

Владимир Абаринов, историк спецслужб:

«Когда Сталину доложили о деле Фукса — Голда, он потребовал от МГБ объяснений. Объяснения были даны 29 мая 1950 года. Англичанам и американцам, говорилось в докладной записке, удалось добыть советскую шифровальную таблицу времен войны. Они сумели прочесть лишь незначительную часть донесений. К несчастью, в числе расшифрованных оказалась именно та радиограмма, в которой без всяких кодов упоминалась фамилия Фукса и другие биографические подробности. Руководство МГБ заверяло, что все оперативные работники, связанные с Фуксом и Голдом, уже покинули пределы США и Великобритании. В отношении четверых, которые могут стать жертвами признаний Голда, приняты меры к их эвакуации» (7).

Помимо прочих оргвыводов, работа И. Каменева с Центром завершилась, а в 1959 году он был отправлен в отставку.

Оценки разговора И. Каменева с Голдом диаметрально расходятся. Дело в том, что принятое по итогу решение привело к аресту Голда, сдаче им Грингласса, аресту Розенбергов и их казни на электрическом стуле. Поэтому в интересах И. Каменева было рассказывать о «дружеской беседе», и его рекомендации руководству вывезти Голда в СССР. Но говоря так И. Каменев как бы намекал, что руководство не прислушалось к его совету, и совершило большую ошибку. Выйдя в отставку и после того, как в отставку и могилу ушли многие разведчики, он так и рассказывал.

Но руководство, похоже, было другого мнения, и Иван Каменев вышел в отставку в 1959 году в возрасте 48 лет «по состоянию здоровья». Даже если Каменев не был виноват в провале Голда, и дал правильные рекомендации, его начальники прекращением работы в Центре (1951 г.) и отставкой как бы назначили его одним из ответственных за провал Голда и последующие события.

Александр Колпакиди, историк спецслужб:

«События, которые последовали за этим визитом, ветеранами советской внешней разведки и независимыми исследователями трактуются по-разному. Одни убеждены, что Гарри Голд сотрудничал с ФБР. Если это так, то почему тогда американская контрразведка не смогла вычислить гостя Гарри — и не кого-нибудь, а второго секретаря представительства СССР в ООН? По мнению коллег Ивана Каменева, сделать это было достаточно просто. Вот как описывал его Максимов. Он «выделялся в толпе из тысячи людей: небольшого роста, голова крупная, высокий лоб, как у мудреца». Для американцев он так и остался «неизвестным русским»…

А другие наоборот утверждают, что Голда просто бросили на произвол судьбы. Во время встречи Иван Каменев сказал, что в Центре разработали план секретного вывоза его из США. Если агент почувствует опасность, то должен стоять в определенном месте с курительной трубкой. Сигнал примут и ему сообщат, что ему нужно делать. И Гарри несколько раз появлялся в условленном месте с трубкой, но никто не вступил с ним в контакт. Его сигнал о помощи просто проигнорировали. Списывать это на нелепую случайность или нежелание Центра рисковать — не совсем корректно. Достаточно сказать, что у других агентов, за которых активно брались в ФБР, был реальный шанс покинуть США. Каждый сам решал сам: воспользоваться этим шансом или нет.

Есть третья точка зрения. Спустя много лет И. Каменев в одном из интервью произнес такую фразу: «все считают, что как будто бы подвел Голда, а через него — Розенбергов, о существовании которых я не имел ни малейшего представления до того, как объявили о его аресте» (8).

Примечания: