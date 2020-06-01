Новосибирск, , 00:03 — REGNUM Самолет вывозного рейса авиакомпании «Аэрофлот», следовавший по маршруту «Нью-Йорк ― Москва ― Екатеринбург ― Новосибирск», прибыл в новосибирский международный аэропорт «Толмачево». Это следует из данных портала Flightradar.

Самолет с 322 гражданами России вылетел из Нью-Йорка в 02:59 (мск). Вывозной борт доставил в Москву из США 147 соотечественников, в Екатеринбурге вышли 74 граждан России. В Новосибирск прибыли 101 человек, оказавшихся в бедственном положении в связи с прекращением регулярных авиасообщений между странами из-за пандемии коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вывозной авиарейс из Нью-Йорка доставил в аэропорт «Кольцово» Екатеринбурга более 70 граждан России на родину.

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