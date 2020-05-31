Нью-Дели, 31 мая 2020, 22:31 — REGNUM Карантинный режим в Индии продлевается до 30 июня, сообщили в индийском министерстве внутренних дел.
На период июня в Индии объявляется комендантский час с 21:00 по 05:00. Продолжится действие запрета на международные коммерческие рейсы.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Индии количество подтверждённых случаев COVID-19 достигло 182 143, количество летальных исходов — 5146, число излечившихся — 86 983.
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