Москва, 31 мая 2020, 22:27 — REGNUM Московскую соборную мечеть откроют для верующих 1 июня в тестовом режиме. Об этом сообщил журналистам первый заместитель главы Духовного управления мусульман Российской федерации (ДУМ РФ) Дамир Мухетдинов.
«Завтра без объявления Московская соборная мечеть приступает к работе», — сказал он в интервью РИА Новости.
Он отметил, что массового наплыва верующих в мечети не ожидают, так как никакой агитационной работы в этом направлении не ведется.
Окончательного решения проводить или нет пятничную молитву еще не принято.
Отметил, что мечети в большинстве городов России также открываются с 1 июня.