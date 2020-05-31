Москва, , 22:27 — REGNUM Московскую соборную мечеть откроют для верующих 1 июня в тестовом режиме. Об этом сообщил журналистам первый заместитель главы Духовного управления мусульман Российской федерации (ДУМ РФ) Дамир Мухетдинов.

«Завтра без объявления Московская соборная мечеть приступает к работе», — сказал он в интервью РИА Новости.

Он отметил, что массового наплыва верующих в мечети не ожидают, так как никакой агитационной работы в этом направлении не ведется.

Окончательного решения проводить или нет пятничную молитву еще не принято.

Отметил, что мечети в большинстве городов России также открываются с 1 июня.