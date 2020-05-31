Симферополь, , 22:23 — REGNUM Власти Крыма отменили плату за пребывание в течение 14-ти суток в условиях обсерватора для граждан, приезжающих на полуостров без конкретной цели и не имеющих регистрации, жилой и коммерческой недвижимости на территории республики. Это следует из текста указа главы региона, опубликованного 31 мая в новой редакции на сайте правительства республики.

Поправки в указ были включены в соответствующий пункт документа, который регламентировал пребывание граждан в обсервации. Из текста была исключена фраза о том, что «расходы обсерватора, связанные с пребыванием в нем граждан, в том числе лабораторным исследованием на COVID-19, оплачиваются указанными гражданами».

Как сообщало ИА REGNUM, всего, по данным республиканских властей, с начала пандемии в Крыму подтверждено 385 положительных тестов на новую инфекцию. Общее число выздоровевших достигло 229 человек, 11 человек скончались.

Читайте ранее в этом сюжете: Аксёнов предложил помещать приезжающих без цели в Крым в платный обсерватор