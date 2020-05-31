Баку, 31 мая 2020, 22:12 — REGNUM Количество случаев COVID-19 в Азербайджане достигло 5494, сообщили 31 мая в правительстве страны.
За минувшие сутки в стране было подтверждено ещё 248 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Общее количество летальных исходов среди пациентов с COVID-19 достигло 63, число излечившихся — 3428.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, особый карантинный режим азербайджанские власти решили продлить до середины следующего месяца.
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