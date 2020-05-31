Анкара, , 22:12 — REGNUM В Турции за сутки выявили 839 случаев COVID-19. За сутки скончались 25 человек. Об этом сегодня, 31 мая, сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

По словам министра Коджи — это наименьшие суточные показатели роста заболеваемости COVID-19 в Турции с 25 марта.

Он рассказал, что за сутки в Турции выявлено 839 случаев COVID-19. С начала пандемии таким образом выявлено 163 942 случая. За сутки в Турции от COVID-19 умерли 25 человек, с начала пандемии — 4540.